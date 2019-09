Na rubrica ‘vídeo viral’ desta quarta-feira (18 de Setembro) apresentamos-lhe o novo ‘single’ de Diogo Piçarra: ‘Coração’.

A canção foi lançada, ontem nas plataformas digitais e no canal de Youtube do cantor já ultrapassou as 90 mil visualizações.

‘Coração’ tem letra e música de Piçarra e é primeira amostra daquele que será o seu novo álbum, ‘South Side Boy’, com edição prevista para Novembro deste ano.