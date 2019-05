Conheça os números que marcam esta quinta-feira, 23 de Maio

32.600 euros

As Casas do Povo de Machico e do Caniçal vão receber um montante global de 32.600 euros, atribuídos pelo Governo Regional. Esta foi uma das resoluções do Conselho de Governo desta quinta-feira.

4 viaturas

O Executivo Madeirense vai adquirir mais quatro veículos de combate a fogos florestais que serão entregues a quatro corporações da zona Oeste. Hoje foi entregue um Veículo Tanque Táctico Florestal aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

28,4 milhões

A secção regional da Madeira do Tribunal de Contas divulgou, hoje, o relatório da auditoria ao endividamento da Câmara Municipal do Funchal, no período 2011-2014, que inclui o último mandato de Miguel Albuquerque e o primeiro de Paulo Cafôfo na presidência do município. A auditoria analisou, sobretudo, o cumprimento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL II) que envolveu um empréstimo de 28,4 milhões de euros, destinado à regularização de dívidas a fornecedores. Foram encontrados incumprimentos.

3.700 famílias

A vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal, Ana Cristina Monteiro, recordou quem em Fevereiro deste ano, a CMF anunciou “uma estratégia para a habitação” e um estudo realizado em 2018, que apontava para a existência de 3.700 famílias com carência habitacionais no concelho. Lamentou que poucos avanços tenham sido feitos nesta matéria.

5 mil milhas

Pedro Pessoa e Costa, embaixador de Portugal no Panamá, visitou esta tarde o velejador madeirense Henrique Afonso, que por estes dias está fundeado na capital deste país sul-americano depois de concluir a travessia pelo canal. O ‘pirata’ já percorreu cinco mil milhas náuticas em quatro meses de viagem assinalando passagens por diversos países e arquipélagos.