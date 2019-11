Cinco números que marcam esta terça-feira

4,6 milhões

“O Marítimo da Madeira Futebol, SAD, além de maior marca na Região Autónoma da Madeira, é, também, um dos maiores contribuintes para os cofres da administração tributária, com contribuições que ascendem a valores superiores a 4.6 milhões de euros”, admitiu a SAD verde-rubro em comunicado.

1.500

Campanha dos CTT ‘Pai Natal Solidário’ chega a 1.500 crianças do país e inclui a Madeira.

7

A Medalha de Mérito da Assembleia Legislativa da Madeira para D. Tolentino Mendonça, aprovada por unanimidade, será atribuída no dia 23 de Dezembro, é a sétima entregue pelo Parlamento madeirense.

2

A faixa corta-fogo está a ganhar cada vez mais forma. Esta terça-feira, foram doados mais dois terrenos, desta vez, pelo Grupo Porto Bay.

16

O trânsito vai estar encerrado na VR1 entre o nó 10 (Santo António) e o nó 11 (Santa Luzia), no sentido Ribeira Brava-Machico a partir de quinta-feira, dia 21 de Novembro até ao dia 6 de Dezembro, todas as noites entre as 21h as 6h do dia seguinte. Este troço da Via Rápida vai fechar 16 noites.