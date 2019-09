Cinco números que marcam esta terça-feira

118 mil

O presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, visitou hoje cinco habitações unifamiliares, de famílias carenciadas do concelho, requalificadas ao abrigo do Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos (PAESD). Um investimento público municipal que ascendeu os 118 mil euros. A medida de apoio à habitação contempla, ainda, a requalificação de mais quatro habitações até o final do corrente ano.

245

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá entregar esta quarta-feira, os certificados a 245 jovens que concluíram o seu estágio no mês de Agosto, no âmbito do programa Estágios de Verão. A cerimónia de entrega de certificados, decorrerá, pelas 11 horas, na Quinta Vigia.

12

O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou mais uma acção de limpeza nos bairros sociais do concelho, desta feita no Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e no Bairro das Romeiras, em Santo António. Ao todo, as intervenções de limpeza da CMF nos bairros já recolheram 12 toneladas de lixo este ano.

6 milhões

A J. Faria & Filhos “já factura um valor superior a seis milhões”, revelou o vice-presidente do GR, Pedro Calado, destacando ainda que cerca de 10% desta facturação já é para mercado externo (quer para Portugal continental, onde tem cerca de 3% da facturação, quer para África do Sul, Estados Unidos ou Europa central, que representam 7%).

27

A Câmara Municipal de Machico, em pareceria com a empresa MoviJovem, irá apresentar na próxima quinta-feira, dia 5 de Setembro, o Cartão Jovem Municipal. As suas vantagens poderão ser utilizadas, conforme acordos estabelecidos com 27 empresários e empresas parceiras.