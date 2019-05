O casal dinamarquês Amalie e Joen, que está a passar férias na Madeira durante esta semana, diz-se apaixonado pela ilha. Os turistas voltaram a registar o passeio em vídeo, mas, desta vez, decidiram também mostrar a gastronomia madeirense. Ficaram fãs do bolo de mel, da espetada e do bolo do caco. Houve ainda tempo para uma poncha e muito mais.