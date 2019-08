Ana Moura e DJ Gregor Salto são os grandes destaques desta sexta-feira nas Festas de São Vicente

A fadista Ana Moura e o DJ internacional Gregor Salto são os grandes destaques desta sexta-feiras, nas Festas de São Vicente, isto no que diz respeito à animação que vai ecoar desde o palco principal do evento que arrasta multidões até ao Norte da ilha da Madeira. Já o DJ Nélio Fabrício vai pôr todos a dançar até às 6 da madrugada. Para lá do palco principal há música na Praça da Poncha com os DJs Oxy e Sil, e ainda no Ferro Velho com DJ Raffz e Tony F.

Eis outras propostas para aproveitar o que resta desta sexta-feira:

- ‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

- ‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

- No Barreirinha Bar Café (BBC), no Largo do Socorro, há DJ set com Jonathan Tavares, com os discos a começarem a rodar a partir das 18h30.

- A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo promove o festival de cinema SantaCurtas, de entrada livre, que se realiza todas as sextas-feiras de Agosto, sempre às 21h30. ‘O Pássaro da Noite’, ‘Consequência’, ‘The Hood’, ‘The Shape’, ‘A Chave’ e ‘Veteran of the Psychic Wars’ são as ‘curtas’ em exibição.

- Começa o ‘Cinema no Jardim’ de Santa Luzia. A entrada é gratuita numa sessão a começar pelas 21 horas. A película que marca este arranque é ‘Christopher Robbin’.

- ‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- Prossegue o Mega Festival de Insufláveis, nos Jardins do Lido.

- Buddha Jr leva até à cabine do Mini Eco Bar, na Rua da Alfândega, os seus ritmos electrónicos, num mês marcado pela temática ‘Anti Arraial Fest Fest’.

- Ladies Fever no Copacabana com o DJ Luís Gonçalves. As entradas são gratuitas com oferta de três bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden há selecção musical de Rodrigo Portugal.

- Decorre o Arraial da Ajuda, com a abertura do evento agendada para as 18 horas. Haverá muita música e as típicas barracas de comes e bebes.

- Living Room recebe Nélson Caires.