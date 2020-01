Albuquerque visita presépio do Curral das Freiras, veja o vídeo

A visita aos presépios é uma das tradições que marca a época da ‘Festa’ na Madeira. O presidente do Governo Regional não é excepção e, no sábado (dia 4 de Janeiro), visitou o megapresépio do Curral das Freiras, uma iniciativa da Associação Refúgio da Freira.

São 120 metros de percurso visitável, com 85 figuras, implantado no estacionamento coberto da freguesia, numa área de 480 metros quadrados, disponibilizado para o efeito pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque enalteceu o “trabalho da associação e dos colaboradores na montagem do presépio”, salientando a “qualidade” do mesmo.

O megapresépio do Curral das Freiras estará visitável até ao próximo dia 19 de Janeiro.