A arte da roda de oleiro na Madeira desvendada no novo número do ‘Ponto e Vírgula’

Veja o vídeo promocional do novo suplemento que será incluído na edição impressa desta terça-feira do DIÁRIO de Notícias da Madeira. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação, em parceria com o DIÁRIO