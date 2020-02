Centros de dia, casas do povo e escolas sãos ‘reis’ do Carnaval de S. Vicente, vejas fotos

Nesta tarde de domingo, a partir das 15 horas, muitas foram as pessoas que saíram à rua para celebrar o Carnaval e desfilar no cortejo organizado pela Câmara Municipal de São Vicente.

Ao som e ritmo carnavalesco da Associação de Batucada da Madeira, que assegurou a animação no início da festa e também ao longo de todo o percurso efectuado durante o desfile que percorreu as artérias da vila vicentina.

Os reis deste Carnaval nortenho voltaram a ser as associações, os centros de dia, as casas do povo e escolas que, dos 2 anos aos 80 (ou 90), marcaram presença no evento, conferindo a folia, a animação e a galhofa que não podem faltar numa festa de Carnaval.

Por volta das 17h30 foram premiados “os mais arrojados, originais e melhores disfarces” com a entrega de prémios.