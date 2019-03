Zona Franca da Madeira gerou 122 milhões de euros em impostos

Bom dia ilustres leitores e leitoras. O Centro Internacional de Negócios da Madeira gerou 122 milhões de euros em impostos durante 2018.

Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, onde explicamos que a receita das empresas do CINM teve um aumento de 17 milhões de euros face a 2017, assumindo mais de 13% do ‘bolo’ total dos proveitos fiscais da Região. Por outro lado, há dois potenciais sucessores para o cargo de Francisco Costa na presidência da Sociedade de Desenvolvimento. Matérias para ler nas páginas 4 e 5.

Já como grande mancha fotográfica o destaque vai para o início do Campeonato Regional de Ralis, que arranca amanhã com vários candidatos ao título. O lote de viaturas de luxo marca início do campeonato em São Vicente, onde poderá acompanhar em directo o ‘cheiro’ a borracha queimada no nosso liveblog.

E o DIÁRIO também está pela Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), de onde trazemos novidades e várias informações sobre o grande dia de abertura, efeméride assinalada ontem, dia 13 de Março. O stand da Madeira foi um dos pontos de destaque deste evento repleto de desafios e propostas que contou com a presença de Miguel Albuquerque.

‘Suspeito de incêndio apanhado com droga à entrada da cadeia’ e ‘Direito a 25 dias de férias não chega a todos os funcionários públicos’ são as restantes chamadas de primeira capa de uma edição repleta de informação ao longo de 32 páginas.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma boa quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.