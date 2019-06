X Simpósio de Psicologia pela primeira vez na Madeira

É a primeira vez que tal acontece numa ilha portuguesa: o X Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia saiu do continente e aterrou pela primeira vez numa Região Autónoma e a escolhida foi a Madeira.

A iniciativa, que é organizada pelo Associação Portuguesa de Psicologia (APP), desta vez em conjunto com o Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (CIERL/UMa), arrancou esta quinta-feira no Campus da Penteada da UMa, com dezenas de investigadores, e pretende firmar-se como um espaço de enriquecimento e de diálogo sobre a psicologia em Portugal. AO DIÁRIO, o vice-reitor da Universidade mostrou-se satisfeito com o evento: “É muito importante para a Universidade da Madeira porque a coloca como um pólo nacional e internacional onde se faz pura investigação em psicologia”, considerou Sílvio Fernandes.

O grupo de psicologia da Universidade da Madeira está sediado na Faculdade de Artes e Humanidades e os docentes da UMa fazem investigação tanto no CIERL/UMa, como em Centros de Investigação no continente.

O X Simpósio de Psicologia tem lugar até dia 29 de Junho, Sábado. Na sessão da abertura esta manhã, além do vice-reitor da UMa, estiveram presentes Paulo Rodrigues, presidente do CIERL/UMa, João Pedro Vieira, vereador em representação do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Renato Carvalho, presidente da delegação regional da Ordem dos Psicólogos, Diniz Lopes, presidente da APP, e Margarida Pocinho, presidente da comissão organizadora e que abriu os trabalhos com a conferência ‘A investigação científica em Psicologia na Madeira’.