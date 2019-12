Workshops de Natal arrancam no espaço InfoArt

Esta manhã, no espaço InfoArt, na Avenida Arriaga, tiveram início as ‘Oficinas de Natal’. Uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura inserida nas Festas de Natal e Fim de Ano 2019.

Com o objectivo de divulgar as tradições que marcam a quadra natalícia, a InfoArt recebe uma série de oficinas sobre iguarias e produtos madeirenses, que caracterizam a época festiva.

O primeiro workshop foi dedicado à preparação e confecção do bolo do caco, sendo o segundo direccionado para a utilização do mel de cana em entradas e doçaria.

Esta tarde, às 14h30 será o ‘showcooking’ de broas de mel e, às 16 horas, uma nova oficina com Chef Maurício Gonçalves.

Os workshops são de entrada livre, sem inscrição prévia, prolongam-se até 4 de Janeiro de 2020 e a programação diária pode ser acompanhada através do site visit madeira