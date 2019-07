Workshop ‘Iniciação à Ilustração’ de PascalQB esgotado

O Workshop de ‘Iniciação à Ilustração’ da autoria do director artístico de DEEBOOKpublisher e ilustrador António Pascal, que irá realizar-se de 13 a 20 de Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, encontra-se com as inscrições encerradas, atingindo assim, o número máximo de participantes.

Este Workshop está associado à exposição do artista PascalQB, que se encontra patente até ao próximo dia 31 de Julho, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e irá incidir na realização de um trabalho sobre um papel dobrado, sem que os participantes saibam o que os outros fizeram, e dispõem apenas de pistas deixadas nas dobras do papel, gerando um jogo gráfico aliciante, e ao mesmo tempo pedagógico, levando à ligação de imagens fora do contexto habitual.