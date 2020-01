Voo da Transavia entre Madeira e Paris atrasou mais de 6 horas

O voo TO 3451, a ser operado pela companhia aérea Transavia, e que vai ligar a Madeira à cidade de Paris (Orly), sofreu um atraso que já supera as seis horas.

A aeronave, que tinha partida prevista da pista madeirense para as 12h55 desta segunda-feira, ainda nem aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com a estimativa de descolar às 19h30, de acordo com as informações patentes no sítio da ANA - Aeroportos de Portugal.

Alguns dos passageiros fizeram chegar ao DIÁRIO o seu descontentamento pelo longo tempo de espera, adiantando que a companhia justificou este atraso alegando problemas técnicos no avião.