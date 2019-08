Vinhos da Madeira e Artesanato Regional marcam presença na Festa do Vinho até 8 de Setembro

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM promove várias iniciativas no âmbito da Festa do Vinho 2019, com vista à divulgação dos produtos regionais, com particular destaque para os Vinhos da Madeira e Artesanato da Madeira e Açores.

Neste âmbito, de 29 de Agosto até 8 de Setembro, o IVBAM marcará presença neste evento com dois espaços expositivos/promocionais e provas de Vinho Madeira no Aeroporto da Madeira.

Espaço Expositivo dos Vinhos da Madeira, na Avenida Arriaga

Este espaço de entrada é livre, funcionará nas datas acima mencionadas, das 11 às 20 horas, e pretende dar a conhecer aos turistas e madeirenses, a Região Vitícola da RAM, permitindo aprofundar os conhecimentos sobre o Vinho Madeira e os Vinhos com DOP “Madeirense” e IGP “Terras Madeirenses” (Brancos/Tintos e Rosés da Madeira), desde o cultivo ao engarrafamento.

A componente didáctica e interactiva estará também presente, através da realização de masterclass e ‘conversas’ sobre os Vinhos da Madeira, onde os visitantes terão a oportunidade de conhecer e degustar vinhos de diversos produtores. Neste âmbito estão agendadas quatro masterclass e seis “conversas” com produtores de vinhos, todos os dias da semana, a saber:

Conversas com produtores de Vinho

- 30 de Agosto, 18h30: Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines, Lda;

- 31 de Agosto,18h30: Madeira Wine Company, S.A.;

- 3 de Setembro,18h30: Octavio Ascenção Ferraz;

- 6 de Setembro, 18h00: Seiçal – Sociedade de Produtores de Vinho do Seixal, Unipes., Lda.

18h45: H. M. Borges, Sucrs, Lda; ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

- 7 de Setembro: Diana V. Silva Wines Unipessoal, Lda.

Masterclass sobre Vinhos da Madeira

- 29 de Agosto e 5 de Setembro, 18h30: Vinho Madeira

Dos Produtores: H. M. Borges, Sucrs, Lda.; Madeira Wine Company, S.A.; Justino’s, Madeira Wines, S.A.; Pereira D’Oliveira (Vinhos), Lda. e Vinhos Barbeito (Madeira), Lda.

- 2 e 4 de Setembro, 18h30 - Vinhos com DOP “Madeirense” e IGP “Terras Madeirenses”

Dos Produtores: Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines, Lda; Justino’s, Madeira Wines, S.A.; Madeira Wine Company, S.A.; Octávio Ascenção Ferraz; Quinta do Barbusano, Lda; Seiçal – Sociedade de Produtores de Vinho do Seixal, Unipessoal, Lda e Vinhos Barbeito (Madeira), Lda.

Provas de Vinho

Os Vinhos da Madeira poderão ainda ser degustados no decorrer da Festa do Vinho, na Placa Central da Avenida Arriaga, assim como, na Wine Lounge na Praça do Povo e também na Quinta Magnólia, onde estarão presentes vários produtores de Vinhos da Madeira.

Serão igualmente dinamizadas acções promocionais do Vinho Madeira, no Aeroporto da Madeira, numa tentativa de “seduzir e cativar” turistas e madeirenses para este nobre produto que tão bem identifica a Madeira.

A primeira acção promocional já teve, aliás, lugar no dia 26 de Agosto e a segunda está agenda para amanhã (dia 29 de Agosto), das 15h30 às 17h30.

Espaço Expositivo do Artesanato da Madeira, e Craft & Art, na Avenida Arriaga

“Com o intuito de dinamizar e enriquecer as acções, e como forma de defender e promover a presença dos artigos do artesanato e dos ofícios tradicionais, a visitantes e locais”, o Artesanato Regional marcará também presença no certame, de 29 de Agosto até 8 de Setembro, das 10 às 20 horas, na placa central da Av. Arriaga, junto ao edifício da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

O Artesanato contará com um pavilhão expositivo, no qual estarão presentes cerca de 26 artesãos madeirenses, em sistema de rotatividade, e dois artesãos oriundos dos Açores, estes últimos no âmbito do Projecto comunitário Craft & Art, do qual a Região é parceira através do IVBAM, IP-RAM sendo também parceiros as Canarias e Cabo verde.

Com esta presença no “espaço nobre” da Avenida Arriaga, o IVBAM pretende “facultar a possibilidade destes artífices promoverem as suas artes e ofícios e os seus trabalhos e, assim, demonstrar toda a versatilidade e originalidade do Artesanato”. Os artesãos, na sua maioria, demonstrarão a sua ‘arte ao vivo’, representando diversas áreas da cultura regional, quer a tradicional, quer a mais contemporânea.

Para além de poderem apreciar os artefactos regionais, os visitantes terão a possibilidade de adquirir peças dos artesãos presentes no evento.

Refira-se ainda que estas acções promocionais são cofinanciadas em 85% por fundos comunitários, no âmbito dos projectos promocionais do Vinho Madeira e Bordado Madeira e Artesanato Regional, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, bem como pelo Programa Interreg MAC, projecto ‘Craft & Art’, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.