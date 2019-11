Vídeo humorístico aborda paródia do Mercadinho de Natal no Funchal

A disputa do ‘Mercadinho de Natal’, que contempla 50 barraquinhas na Placa Central da Avenida Arriaga - e que levou a Secretaria Regional do Turismo e Cultura a aprovar uma medida excepcional de restrição que permite que seja o Governo Regional a decidir sobre aquele espaço, entre a Sé Catedral e a rotunda do Infante, que estava sob a jurisdição da Câmara Municipal do Funchal, anulando o edital que previa leilão e sorteio dos espaços - não têm escapado ao humor dos madeirenses.

Neste vídeo, que corre já as redes sociais, vê-se várias figuras do Governo Regional de coligação PSD/CDS em júbilo pelo afastamento da Câmara Municipal do Funchal da Avenida Arriaga, num registo repleto de humor associado à quadra natalícia.