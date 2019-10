Vida e obra de Ricardo Carlos Smith abordada em conferência na UMa

No próximo dia 15 de Outubro, pelas 17h30, decorre a conferência intitulada ‘Ricardo Carlos Smith, a forgotten pioneer of Portuguese horticulture’, promovida pelo Grupo de Botânica da Madeira da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira.

A iniciativa terá lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, e será conduzida pelo historiador de jardins Richard Aitken, que irá apresentar novos dados sobre a vida e obra de Ricardo Carlos Smith, um pioneiro pouco conhecido da horticultura portuguesa.

Nesta apresentação será dado ênfase ao papel de Smith na aclimatação de plantas Australianas na Madeira e ao seu estatuto como primeiro proprietário de viveiros de plantas. Ricardo Carlos Smith residiu no Funchal ao longo da década de 50 do século XIX, período durante o qual terá criado dois jardins experimentais.

Além de historiador o orador convidado, Richard Aitken, é também autor de diversas obras de leitura obrigatória no que diz respeito a jardins e á sua história, destacando-se The Oxford Companion to Australian Gardens (2002), Botanical Riches (2006), The Garden of Ideas (2010), Cultivating Modernism (2013) e Planting Dreams (2016). Nos últimos anos, a sua investigação tem incidido sobretudo na história dos jardins em Portugal e respetivo contexto internacional.