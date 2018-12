Vice-presidente da CMF destaca “identidade insular” na inauguração do presépio do Galeão

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve presente na inauguração do presépio da Associação Cultural e Recreativa do Galeão, em São Roque. Miguel Silva Gouveia sentiu-se “extremamente satisfeito por visitar esta que é uma tradição que a Câmara do Funchal honra, celebrando um dos cartazes etnográficos mais carismáticos do Natal na nossa cidade.”

“Todos aqueles que procurem a preservação da nossa identidade insular e afirmação da genuinidade das tradições madeirenses encontrarão na Câmara do Funchal um forte aliado”, rematando ainda que “são projectos como este que a Câmara do Funchal se orgulha de apoiar logística e financeiramente, mantendo acesa a memória de um povo humilde e trabalhador”, afirmou o autarca.

A construção deste presépio acontece já há 22 anos, assumindo-se como um cartaz da freguesia de São Roque.

Este ano, o apoio da CMF ascendeu a cerca de 8 mil euros para a reabilitação da sede da Associação do Galeão e ainda para efeitos de apoios ao associativismo, além de 81 mil euros para apoios anuais concedidos à freguesia de São Roque.