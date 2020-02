Num curto comunicado na sua página oficial nas redes sociais o clube nocturno Vespas acaba de repudiar publicamente as agressões ocorridas à porta das suas instalações na madrugada deste domingo.

“A Discoteca Vespas vem pelo presente repudiar as agressões perpetradas entre grupos de jovens na Avenida Sá Carneiro, na madrugada passada”, frisa, acrescentando: “Estes incidentes ocorreram no exterior do espaço, na via pública e numa altura em que as Vespas já se encontravam encerradas.”