Vereador do PSD no Porto Moniz pede renúncia do mandato

Uma surpresa só para aqueles que não acompanham as lides políticas no município do Porto Moniz. Esta manhã, o vereador eleito pelo PSD-M apresentou, em reunião de Câmara ordinária, a renúncia do seu mandato. Rui Nélson Rodrigues justificou o seu pedido com base no que a legislação determina para estes casos, no entanto o autarca social-democrata já vinha dando sinais de algum desgaste político.

O vereador foi cabeça-de-lista pelo PSD-M há menos de dois anos tendo sido um autêntico ‘coelho tirado da cartola’ para um acto eleitoral que os social-democratas apostavam forte para destronar o socialista Emanuel Câmara da edilidade que conquistara no mandato anterior. A verdade é que o desaire do PSD-M foi estrondoso. O PS não só reforçou o número de votos como aumentou o número de vereadores. Os socialistas venceram por 65,3% contra 21,4%

Para o seu lugar poderá surgir Dinarte Nunes, elemento que seguia no segundo lugar da lista apresentada pelo PSD-M.