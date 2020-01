Vereador do CDS abstém-se de tomar posição sobre expansão da aquacultura na Calheta

Martinho Câmara, vereador do CDS na autarquia da Calheta remeteu qualquer comentário sobre a expansão do projecto de aquacultura no concelho para o secretário regional das Pescas que é do mesmo partido que o autarca centrista: “não tenho qualquer opinião sobre esse assunto. O sr. secretário que explique”, disse há instantes ao dnoticias.pt

O autarca, que no passado partilhou a bancada parlamentar do CDS-PP com Teófilo Cunha, actual secretário regional do Mar, preferiu agora não se imiscuir no assunto que suscita polémica quando no passado recente criticou publicamente a instalação deste investimento inclusive colocando fotografias na sua página do Facebook.