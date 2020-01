Verba sem encargos para o co-financiamento do novo hospital garante voto do PSD/M no OE

O presidente do Governo Regional diz esperar até a próxima quinta-feira na decisão a tomar sobre o sentido de voto dos deputados do PSD/M na Assembleia da República, que na sexta-feira são chamados a votar o Orçamento do Estado para 2020, na generalidade.

“Vamos esperar até quinta-feira. Há algo que é fundamental para nós que é a consagração da verba, por parte do Estado e sem encargos, para o co-financiamento da maior obra dos próximos anos que será o Hospital Central da Madeira”, reiterou Miguel Albuquerque esta manhã em Câmara de Lobos, onde participou na distribuição do mega bolo-rei, evento que vai já na 7ª edição.

O líder madeirense mostrou-se confiante que sejam satisfeitas pelo governo de António Costa as principais exigências do PSD/M, ao assegurar que “de acordo com aquilo que foi combinado com o Primeiro Ministro a verba estará já consubstanciada no co-financiamento do Estado neste Orçamento. Outra área importante é a redução da taxa de juros e há ainda outras questões pendentes que temos que analisar”, lembrou.

Sexta-feira, dia 10, é votado o Orçamento na generalidade

“vamos votar em função daqueles que são os interesses primanciais da Madeira

De resto, sobre a “Iniciativa muito interessante” que é promovida pela autarquia de Câmara de Lobos, Albuquerque diz ter um “significado muito pessoal”, por considerar que começar o ano em Câmara de Lobos “dá-me sorte. Dá-me sorte para a vida e dá-me sorte para a vida política”, afirmou.