Vento forte nas montanhas até ao meio-dia

Continua em vigor até às 12 horas de hoje o aviso amarelo para vento forte apenas nas regiões montanhosas, com as rajadas a atingir, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até 100 km/h, e até 90 km/h a partir da manhã. No mar mantêm-se os avisos amarelos para agitação marítima na costa Norte e Porto Santo até às 15 horas, com as ondas a atingir os quatro a cinco metros de altura. Vão diminuir ao longo da tarde gradualmente para 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul, o mar estará mais calmo, com ondas de Sueste com 1 a 2 metros.

De resto, hoje em termos de previsões meteorológicas, será um dia de chuva e muitas nuvens. Estão previstos períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes Norte e terras altas, aguaceiros, sendo mais frequentes também nestas zonas e vento moderado a forte (30 a 45 km/h) de Nordeste, com rajadas até 80 km/h até ao início da manhã. Como referido, nas terras altas, o vento será forte a muito forte, 45 a 60 km/h, de Nordeste, com rajadas até 100 km/h até ao fim da manhã, diminuindo gradualmente de intensidade.

Ni Funchal o céu vai apresentar também períodos de muita nebulosidade e é possível que chova, aguaceiros fracos. O vento vai soprar até 30 km/h, perdendo também força com o avançar do dia.

Hoje a temperatura máxima no Funchal é de 22ºC, a mínima de 16ºC. No Porto Santo e em Machico a mínima é a mesma, a máxima de 20ºC. Com máxima de 20ºC também, mas mínima de 17ºC estão Santa Cruz e Porto Moniz. Mais quente estará nesta sexta-feira o Lugar de Baixo, hoje com valores entre os 16ºC e os 23ºC. Câmara de Lobos estará entre os 17ºC e os 22ºC.

As localidades mais frias do conjunto são Santana, Ponta do Pargo e São Vicente, entre os 14ºC-18ºC; entre os 14ºC-19ºC; e os 15ºC-19ºC. No Caniçal os termómetros vão registar valores entre os 16ºC e os 19ºC.

No mar, a temperatura da água está nos 18ºC a 20ºC.