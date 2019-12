Vento forte e agitação marítima levam IPMA a emitir avisos para amanhã, quinta e sexta-feira

A Madeira e o Porto Santo estarão sob aviso amarelo, na costa Norte e no Porto Santo devido ao vento forte e à agitação marítima, na costa Sul e regiões montanhosas devido ao vento, informou já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As rajadas poderão atingir os 80 km/h e no mar as ondas serão de 4 a 5 metros. Os avisos para o vento entram em vigor primeiro, sendo que nas regiões montanhosas estão a partir das 21 horas de amanhã. Na costa Norte, Sul e Porto Santo entram em vigor às zero horas de quinta-feira. Todos se prolongam até às 6 horas de sexta-feira. Quanto à agitação marítima, apenas em vigor na costa Norte e Porto Santo, estarão sob aviso desde as 3 horas da madrugada de quinta-feira por um período de 24 horas.

Hoje o tempo não suscita avisos do IPMA, que aponta para esta terça-feira períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas e vento fraco a moderado do quadrante Norte, sendo moderado a forte até meio da manhã, soprando forte (40 a 50 km/h) e por vezes rajadas até 70/80 km/h nas terras altas e extremo Leste da ilha da Madeira, até meio da manhã.

No Funchal, as previsões são de períodos de céu muito nublado, não excluindo a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h. Conte com máxima de 22ºC e mínima de 16ºC.

Entre os 16ºC e os 22ºC estará hoje igualmente o Lugar de Baixo. Nas restantes localidades, o Porto Santo e Santa Cruz deverão oscilar entre os 16ºC de mínima também e os 20ºC de máxima; o Porto Moniz entre os 16ºC e os 21ºC. Câmara de Lobos sobe aos 22ºC e desce aos 17ºC. Machico tem como valores de referência 15ºC-20ºC, Caniçal 15ºC-19ºC, Ponta do Pargo 14ºC-19ºC e Santana 14ºC-18ºC. São Vicente registará hoje valores entre os 13ºC e os 19ºC.

No mar, a costa Norte deverá apresentar ondas de Norte com 2,5 a 3,5 metros, na costa Sul de Sul/Sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar vai variar de onde for a banhos. Está entre os 18/20ºC.