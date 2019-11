Vento e agitação marítima levam arquipélago ao amarelo

O vento e a agitação marítima colocam na próxima sexta-feira o Arquipélago da Madeira sob aviso amarelo, aviso este que se estende pela madrugada de sábado no caso do mar. Estará em vigor entre as 6 horas de sexta e as 3 horas da madrugada de sábado na costa Norte e no Porto Santo para agitação marítima, com ondas previstas de Norte com 4 a 5 metros. Quanto ao vento, motiva também um aviso amarelo para a costa Norte e para a costa Sul, com rajadas a atingir até 80 km/h nos extremos Oeste e Leste entre as 6 horas também de sexta-feira e as 0 horas de sábado.

Hoje, não há avisos meteorológicos em vigor. O céu estará geralmente muito nublado, com abertas na vertente Sul da ilha da Madeira e com períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas, em especial a partir da tarde. O vento será moderado de Norte/Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira. As rajadas podem mesmo chegar aos 60 km/h, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para o Funchal o IPMA antecipa um dia com muitas nuvens e vento inferior a 15 km/h. A temperatura máxima e mínima desceram ligeiramente, são hoje de 24ºC e 18ºC, respectivamente, de 22ºC e 18ºC no Porto Santo. Nas restantes localidades, conte com 23ºC de máxima em Machico, Santa Cruz e Porto Moniz, com 24ºC em Câmara de Lobos e Ponta do Sol, com 22 na Ponta do Pargo e São Vicente e 21ºC no Caniçal e Santana. A mínima mais abaixa destas localidades é 16ºC, está prevista para São Vicente e Santana.

No mar, a temperatura da água está entre os 22/23ºC. Hoje com ondas de Norte/Noroeste com 2,5 a 3 metros na costa Norte, e com ondas de Sul com 1 a 1,5 metros na costa Sul.