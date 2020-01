Vendas de vinho Madeira diminuem em 2019

Segundo os dados fornecidos pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P., em 2019, a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 3,2 milhões de litros, gerando 18,7 milhões de euros de receitas de primeira venda. Face a 2018, observaram-se decréscimos de 6,0% e 2,9% na quantidade e em valor, respetivamente.

Em 2019, o mercado nacional apresentou uma evolução negativa nas quantidade de -1,0%, mas em valor verificou-se um aumento de +1,5%, impulsionado pelas vendas feitas para o Continente (+41,8%, em quantidade) que ultrapassaram 1,0 milhões de euros, +38,6% que no ano precedente, enquanto as efetuadas na Região, apresentaram decréscimos de 7,5% e de 5,6% em quantidade e valor, respetivamente.

Por sua vez, o mercado extracomunitário registou uma redução nas quantidades vendidas (-2,0%); quanto ao valor, registou-se um aumento (+1,7%). No que diz respeito ao mercado comunitário, tanto as quantidades vendidas como as receitas de primeira venda recuaram (-9,1% e -8,7% respetivamente).