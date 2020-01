Vendas de cimento na Madeira crescem há cinco anos consecutivos

“A quantidade vendida de cimento na RAM atingiu máximo dos últimos 5 anos” e que, ao mesmo tempo representa o quinto ano consecutivo de aumentos na comercialização desta matéria-prima da construção depois de quebras anuais consecutivas desde o máximo em 2004.

“Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no ano de 2019, as vendas de cimento na Região Autónoma da Madeira (RAM) ascenderam às 129,9 mil toneladas, reflectindo um aumento de 14,1% face ao ano anterior (113,8 mil toneladas). O valor apurado para 2019 corresponde ao mais elevado dos últimos 5 anos, mas apenas a 16,8% da quantidade vendida em 2004, ano de recorde em termos de venda deste produto”, frisa.

“Por sua vez, o valor do cimento vendido (primeira venda) na RAM no ano em referência ascendeu a 15,1 milhões de euros”, valores esses que antes não eram reportados estatisticamente, mas que permitem perceber o valor do produto. Refira-se que Dezembro foi o pior mês em vendas, com somente 798,5 mil euros transaccionados da matéria-prima.