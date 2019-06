$!Vendas de alojamentos familiares na RAM crescem em termos homólogos, mas caiem face ao trimestre

De acordo com a informação divulgada, esta terça-feira (25 de Junho), pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, relativa ao 1.º trimestre de 2019, as vendas de alojamentos familiares na RAM cresceram em termos homólogos, mas caíram face ao trimestre anterior.

No 1.º trimestre transaccionaram-se 799 alojamentos na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que representa uma diminuição trimestral de 2,2% e um aumento homólogo de 11,6%.

Do total de alojamentos vendidos no trimestre, 618 diziam respeito a alojamentos existentes (77,3% do total), sendo os restantes 181 (22,7%) alojamentos novos. Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, enquanto as vendas de alojamentos existentes caíram 3,6% (+6,7% de variação homóloga), as vendas de alojamentos novos subiram 2,8% (+32,1% de variação homóloga).

O valor dos alojamentos transaccionados neste trimestre situou-se nos 103,5 milhões de euros, menos 3,2% que no trimestre precedente (106,9 milhões de euros) e mais 12,4% que no trimestre homólogo (92,1 milhões de euros). Nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 29,0 milhões de euros, enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 74,5 milhões de euros.

No conjunto do País, foram transaccionados 43,8 mil alojamentos no 1.º trimestre de 2019, significando um diminuição de 5,6% face ao trimestre precedente e um aumento de 7,6% em termos homólogos. Estas transacções geraram 6,1 mil milhões de euros, -0,9% que no 4.º trimestre de 2018 e +12,9% face ao mesmo período do ano anterior.