Vânia Jesus no Instituto de Emprego e Micaela Freitas na Segurança Social

Nesta legislatura, Miguel Albuquerque substituiu Vânia Jesus, antiga presidente do IHM, por Bruno Pereira. Agora, o presidente do Governo Regional nomeou Vânia Jesus presidente do Instituto de Emprego da Madeira (IEM). A nomeação foi publicada esta sexta-feira no Jornal Oficial da Região (JORAM).

Além da presidente, o Conselho Directivo do IEM é também composto por dois vogais. Maria do Rosário de Oliveira Serra Alegra Baptista - que presidiu ao IEM quando Rita Andrade abandonou o cargo ao ser nomeada secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociaism na legislatura anterior - fica como 1.ª Vogal. Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista é a 2.ª Vogal.

A despesa com as nomeações tem dotação no orçamento privativo do Instituto de Emprego da Madeira.

Já no Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) fica Micaela Freitas, que substitui Augusta Aguiar à frente do ISSM . A ex-presidente, recorde-se, foi nomeada, nesta legislatura, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania. Micaela Freitas era, até agora, vogal do Conselho de Administração das Sociedades de Desensolvimento com responsabilidade pelas áreas financeira, jurídica e de contratação pública.

André Rebelo, abandona o cargo de director da Unidade da Zona do Funchal e fica como vice-presidente do ISSM. Também era comentador desportivo da RTP Madeira deste 2014.

Como vogal, fica Ana Isabel Brazão Andrade Silva, advogada, e que até agora foi directora processual financeira do escritório da Madeira da Portugal Sotheby’s International Realty.

Pedro Calado mantém directores adjuntos e restante equipa

Patrícia Dantas de Caires continua como directora adjunta de Economia e Rogério de Andrade Gouveia fica como director regional adjunto de Finanças. Sílvio Costa é Inspector Regional de Finanças.

Duarte Freitas mantém o cargo de director regional do Orçamento Tesouro. Dulce Veloza fica como subdirectora regional do Orçamento e Tesouro e Lina Albino como directora regional da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais na Região.

Marcos de Jesus é o director regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa.

As nomeações para equipa da vice-presidência também foram publicadas esta sexta-feira em JORAM,