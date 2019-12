‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’ dá mais brilho à quadra natalícia

Foi com grande entusiamo que as crianças participaram esta manhã, no Jardim Municipal, na última sessão do projecto ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’, inserido nas Festas de Natal e Fim de Ano do Governo Regional.

A iniciativa começou na manhã desta terça-feira e contou, no global, com a participação de 150 crianças, que estavam acompanhadas por 36 adultos.

Criatividade, imaginação e o bom gosto dos coordenadores das turmas e das próprias crianças ficaram bem patentes nos motivos alusivos à quadra natalícia, os quais agora podem ser vistos no referido jardim.

A directora regional do Turismo, Dorita Mendonça, considera que o projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, ‘Vamos enfeitar a Árvore de Natal’, constitui um momento especial para as crianças, num espaço todo ele dedicado aos mais pequenos, ano após ano. “O que aqui proporcionamos, integrado nas Festas de Natal e Ano Novo, além de vincar esta época festiva, permite mostrar o trabalho desenvolvido nas escolas e igualmente potenciar a reutilização de materiais diversos, que, no seu conjunto, vem dar ainda mais brilho à quadra natalícia no Jardim Municipal”, complementou Dorita Mendonça.

De realçar que o Jardim Municipal acolhe, a partir de hoje, os jogos tradicionais para os mais pequenos, que contam com o apoio do Grupo Folclórico Infantil da Camacha. Por outro lado, a Casinha do Pai Natal , igualmente naquele espaço, junto à Avenida Arriaga, terá, a partir do dia 14, sábado, uma equipa das pinturas faciais e os balões.