Na sessão de abertura do IV Concurso ‘Eu represento a minha História...’, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, disse que é importante “valorizar o nosso percurso de história” para “projectar o futuro”.

A iniciativa decorre, entre as 9h30 e as 13 horas, no auditório da Escola da Apel, sendo promovida pela Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação, no âmbito do Projecto História da Madeira.

O concurso, este ano subordinado ao tema ‘A Madeira e o Mar – 600 Anos de História’, abrange diferentes formatos, desde música, dança, teatro e vídeo, e destina-se aos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário da Região Autónoma da Madeira. Nesta edição, foram apresentados trabalhos que envolveram a participação de cerca de 125 alunos e 30 professores.

As escolas participantes neste IV Concurso são a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar (EB1/PE) da Achada, a EB1/PE da Calheta, Escola Básica e Secundária (EBS) Padre Manuel Álvares, a EBS Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, a Escola Básica e Secundária com Pré-escolar (EBS/PE) da Calheta, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos (EB23) da Torre, a EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, a EBS/PE de Santo António e Curral das Freiras, a EBS de Santa Cruz e a Associação Grupo Cultural Flores de Maio.