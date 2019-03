Utentes dos Ginásios Municipais e do Centro Comunitário do Funchal organizaram festa de Carnaval

As vereadoras Madalena Nunes e Idalina Perestrelo acompanharam ontem a tradicional festa de Carnaval dos Ginásios Municipais e do Centro Comunitário do Funchal, que reuniu cerca de duas centenas de utentes para um espectáculo de variedades adequado à quadra, e que é preparado ao longo de vários meses, seja em termos dos trajes, como das coreografias.

Madalena Nunes, que tutela o pelouro do Envelhecimento Activo no concelho, enalteceu “mais um grande momento de partilha, proximidade e convívio, os quais são, aliás, imagens de marca do trabalho que efectuamos ao longo de todo o ano com os nossos utentes seniores nas várias dependências camarárias.”

“Foi uma festa muito bonita, onde sobressaiu o enorme empenho de toda a gente na concretização dos respectivos papéis e tarefas propostas, e é um gosto ver toda esta vitalidade, que é o melhor sinal que podemos ter de que o nosso trabalho ao nível da promoção do envelhecimento activo e da qualidade de vida está efectivamente no caminho certo”, concluiu a autarca.