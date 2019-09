Universidade Sénior do Funchal abriu o novo ano lectivo com 84 alunos inscritos

A vereadora Madalena Nunes, que tem os pelouros da Educação e do Envelhecimento Ativo na Câmara Municipal do Funchal, marcou presença, esta tarde, na abertura do ano lectivo 2019/2020 da Universidade Sénior do Funchal (USF), que decorreu na Sala da Assembleia Municipal.

Madalena Nunes destacou na ocasião, perante os alunos e docentes, o nobre papel que a Universidade Sénior do Funchal representa para Município: ”Este é verdadeiramente um projecto de valorização das pessoas, não só a nível da formação, mas acima de tudo da importância de saber envelhecer com qualidade de vida, mantendo rotinas, aprendizagens, desafios e uma vida social”.

“Através da USF, a Câmara Municipal do Funchal contraria activamente o isolamento da nossa população sénior, e o plano curricular estende-se a actividades como a dança e o ioga, que contribuem ainda para a promoção da actividade física e para o aumento do seu bem-estar e da saúde.” A autarca desejou a todos, por fim, “mais um ano lectivo de sucesso, com muita aprendizagem e muito convívio”.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira Universidade Sénior da Região e destina-se a todas as pessoas com mais de 50 anos, independentemente das suas habilitações literárias. No ano que agora começa, a USF conta com 84 alunos inscritos.