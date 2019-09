Universidade da Madeira prepara sessão de boas-vindas aos novos estudantes

A Universidade da Madeira vai realizar, na próxima segunda-feira, 30 de Setembro, um programa de acolhimento aos novos estudantes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e aos estudantes da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA). Iniciativa que pretende estabelecer, no ambiente universitário da academia madeirense, os primeiros contactos entre os novos estudantes e os seus colegas e os docentes.

As actividades terão início às 9 horas com o registo dos participantes em sala de aula, onde irão ser recebidos pelo Reitor e por outras entidades académicas. Haverá também lugar a uma breve reunião com os Directores de Curso, a que se seguirá uma visita ao Campus da Penteada.

Às 11 horas, será servido um lanche num espaço contíguo à cantina da Universidade.

Na sexta-feira, 4 de Outubro, às 21 horas, o Colégio dos Jesuítas receberá o sarau de boas vindas aos novos estudantes, colocados nas 1.ª e 2.ª fases do CNA e dos CTeSP, para o qual se convidam todos os elementos da academia e suas famílias, com acesso livre.

O Programa do Sarau contempla as actuações do Orfeão Madeirense (que está a comemorar o seu centenário), o grupo de fados da Associação de Estudantes  FATUM e o artista Tiago Silva (ex-estudante da UMa).