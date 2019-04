UMa recebe apresentação sobre Ordenamento do Espaço Marítimo na Macaronésia

A Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente promove esta quinta-feira (4 de Abril), a apresentação pública de resultados do projecto PLASMAR, que decorrerá, pelas 9h30, no anfiteatro do Edifício da reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

O PLASMAR tem por finalidade desenvolver e propor metodologias científicas que apoiem o Ordenamento do Espaço Marítimo e potenciem o crescimento das actividades marítimas de acordo com as características biogeográficas da Região da Macaronésia. Este projecto, que congrega sete entidades da Região Macaronésica, tem uma duração de três anos (de 2017 a 2019) e um orçamento de, aproximadamente, 1,2 milhões de euros.

Neste consórcio, a representação da Região é assegurada pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), Direcção Regional das Pescas e Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), através do Observatório Oceânico da Madeira.

As actividades do projecto estão a decorrer nas águas costeiras e marinhas dos arquipélagos da Açores, Madeira e Canárias, até finais de 2019.

O Projecto PLASMAR desenrola-se com o apoio da União Europeia, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional de Cooperação Territorial Madeira-Açores-Canárias (POMAC 2014-2020).

De referir que a entrada é livre e não sujeita a inscrição.