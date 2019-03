‘UMa Corrida pela Vida’ realiza-se a 24 de Março

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a iniciativa ‘UMa Corrida pela Vida’, prova de atletismo organizada pela Universidade da Madeira, com o apoio da CMF e da Associação de Atletismo da RAM.

A prova realiza-se no próximo domingo, dia 24 de Março, pelas 9h30, e tem como objectivo assinalar os 30 anos da Universidade da Madeira.

João Pedro Vieira começou por agradecer à UMa pelo desafio que foi lançado à autarquia, mas enalteceu, acima de tudo, “os 30 anos de funcionamento de uma instituição educativa que permitiu mais e melhores oportunidades de acesso ao ensino superior para todos os madeirenses, numa missão de qualificação e de investimento na capacitação das novas gerações.”

“No dia 24 de março assinala-se também o Dia Nacional do Estudante, uma data simbólica que relembra as dificuldade e obstáculos superados pela comunidade estudantil em prol do acesso à educação e da luta por melhores condições de ensino. Aproveitamos, por isso, a oportunidade para incentivar toda a comunidade académica a participar nesta iniciativa, honrando e reconhecendo a missão da Universidade da Madeira e a importância que o acesso ao Ensino Superior tem para a nossa Região”, disse, acrescentando que esta é uma oportunidade todos se unirem e correr “por um futuro mais igualitário, onde existam mais oportunidades para a qualificação, possibilitando a todos, indiscriminadamente, ter um futuro melhor e mais digno, individual e colectivamente”,

Alem disso, realçou “a vertente social desta iniciativa, cuja receita reverterá para o Fundo de Emergência Social da UMa, que apoia estudantes com dificuldades económicas.”