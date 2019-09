UMa acolheu reunião de projecto sobre Destinos Turísticos Gastronómicos e Sustentáveis

A Universidade da Madeira acolheu, na passada segunda-feira (2 de Setembro), a reunião de arranque do projecto ‘SABOREA: Destinos Turísticos Gastronómicos e Sustentáveis’.

Nesta reunião, que decorreu no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas, estiveram presentes representantes de entidades parceiras locais da Região Autónoma da Madeira (RAM), nomeadamente da Universidade da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, Associação Comercial e Industrial do Funchal, Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira e da Agência de Promoção da Cultura Atlântica.

Neste encontro ficou definido o alinhamento estratégico das actividades previstas para cada entidade participante, ou em parceria na RAM, a fim de obter uma actualização dos resultados e produtos previstos para cada uma das entidades.

O projecto ‘SABOREA’ é cofinanciado pelo Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC e é liderado pelo Cabildo de Lanzarote. Tem como área abrangente, a RAM, Açores, Canárias, Cabo Verde, Senegal e Mauritânia.