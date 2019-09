Turismo de Portugal vem ao Funchal a 25 de Setembro à procura de ideias inovadoras

O município do Funchal vai acolher, no próximo dia 25 de Setembro, uma iniciativa do Turismo de Portugal e da empresa Os Territórios Criativos, denominada de ‘Oficina do Roadshow’, que vem apresentar à Região dois programas nacionais de aceleração no sector do Turismo. O principal objectivo é dar apoio a ‘startups’ e, desta forma, promover o desenvolvimento de negócios no sector.

O Funchal é um dos 50 municípios do país a acolher estes programas inovadores, estando a oficina de trabalho marcada para o próximo dia 25, entre as 16 e as 18 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira.

O evento encontra-se aberto não apenas a ‘startups’, mas a todos aqueles que tenham alguma ideia de negócio na área do Turismo, ou que estejam a pensar empreender no sector.

As inscrições podem ser feitas no site oficial da CMF, ou em www.territorioscriativos.eu.

A autarquia associa-se a este evento e enaltece que a sua realização “vai ao encontro da política adoptada pela Câmara Municipal do Funchal no sentido de promover o empreendedorismo”, considerando que este será “um ponto de partida para estimular o surgimento de negócios inovadores e criativos, que acrescentem valor ao mercado e criem empregos, fundamentais para a afirmação do Funchal enquanto destino turístico de excelência”.

O Tourism UP é um programa de aceleração, que tem como principal objectivo apoiar o desenvolvimento de negócios de base turística, potenciando a inovação e a criação de redes empreendedoras; o Tourism Taste UP é, por seu turno, um programa de aceleração mais focado na área do turismo gastronómico e enoturismo, propondo-se a promover experiências turísticas mais ricas nestas duas áreas.

Os dois programas arrancam com a sua divulgação a nível nacional através destes ‘roadshows’, sendo dinamizadas oficinas de capacitação e divulgação dos mesmos, onde cabe aos participantes apresentar as suas ideias de negócio.

Os 36 projectos seleccionados em todo o país terão a oportunidade de desenvolver os seus negócios através da participação em dois ‘bootcamps’, a decorrer nos meses de Outubro e Novembro.

Por fim, terá lugar uma apresentação pública a decorrer no dia 5 de Dezembro de 2019 e onde serão apurados os vencedores. Os programas disponibilizam, para o 1º lugar, 5000 euros em prémio monetário e 500 euros em SEO (Search Engine Optimization), 1000 euros para o 2º lugar e 500 euros para o 3º lugar.