Turismo cultural no Porto Santo passa pela divulgação da Casa Colombo

Em representação do Governo Regional, a directora Regional da Cultura, Teresa Brazāo, destacou esta quarta-feira, na abertura do programa do 30.º Aniversário da Casa Colombo, a importância da figura do navegador para a história da Madeira e do Porto Santo.

Para Teresa Brazāo “o facto de Colombo ter uma ligação à ilha, torna-se num factor que deve ser aproveitado na dinamização do Turismo cultural do Porto Santo, favorecendo a divulgação da ilha pelo Mundo”.

Por este motivo, afirmou Teresa Brazāo e no âmbito das políticas de descentralização, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, “Colombo é peça fundamental para que se desenvolvam estratégias para trazermos mais pessoas à ilha “.

O programa do XXX Aniversário da Casa Colombo iniciou com a conferência “A passagem de Colombo pela Madeira e Porto Santo” proferida por Emanuel Janes, seguido da apresentação do livro ‘A Poesia no Mundo: Para uma Nova Globalização’ por Marcelino de Castro.

Na sala de exposições dos Paços do Concelho foi apresentada a exposição “O Património tem”, seguido do Porto Santo de honra.

As comemorações do 30.º aniversario encerraram com o concerto pelo Quarteto Sofia Almeida.