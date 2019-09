‘Turismo, Competitividade e Emprego’ em debate no ISAL

As Jornadas Europeias do Património e uma Mesa Redonda que terá como tema ‘Turismo, Competitividade e Emprego’ foram as formas encontradas pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) para assinalar o Dia Mundial do Turismo.

De acordo com o ISAL, o painel será constituído por “personalidades ilustres da Região Autónoma da Madeira” tais como António Trindade (Porto Bay), Ricardo Correia (Castanheiro Boutique Hotel), e docentes do ISAL.

“O objectivo deste encontro é promover o debate e a partilha de conhecimento entre empresários, gestores, investigadores, académicos e outros profissionais ligados à actividade turística. É um evento aberto a toda a comunidade”, refere em comunicado.