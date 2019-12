Transavia cancelou voo desta tarde para a Madeira

Por razões não apuradas, o voo desta tarde operado pela Transavia com destino à Madeira e proveniente de Paris, com escala no Porto, foi cancelado. Por consequência, a ligação de regresso a França com escala no Norte do País também já não se realizará.

Os motivos que levaram à não realização desta habitual ligação diária podem não estar relacionados com as condições atmosféricas que se fazem sentir junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, que apesar de enfrentar mais um dia de vento forte - esta tarde foi registada rajada de até 72 km/h - não há registo de voos divergidos, apesar de constrangimentos pontuais à chegada à Madeira. Sabe-se apenas que o voo da Transavia France (TO 3458) com origem no aeroporto de Orly, na capital francesa, foi também cancelado no Aeroporto do Porto.