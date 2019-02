Tranquada Gomes participou na conferência sobre a biodiversidade na Macaronésia, em Cabo Verde

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), a convite do Parlamento nacional de Cabo Verde, participou como orador na conferência ‘A Macaronésia – Laboratório da Biodiversidade do Atlântico’, que teve lugar no Centro Oceanográfico, na ilha de São Vicente, no dia 26 de Fevereiro.

A conferência contou igualmente com a participação do presidente da Assembleia nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, do Secretário de Estado da economia marítima, Paulo Veiga, e de vários especialistas na matéria, envolvendo instituições públicas e privadas e a sociedade civil.

No âmbito do painel sobre “a transição para a economia azul e o turismo sustentável”, o presidente, na sua intervenção, enfatizou que assegurar a transição para a economia azul e circular é o maior desafio da humanidade em todos os sectores económicos, incluindo os afectos ao mar, e com particular relevância para as regiões insulares pela escala e pela dependência energética.

Dando a conhecer que 75% do mar territorial da Madeira é actualmente área marinha protegida, sublinhou este número como o espelho da ambição e da liderança que a Região sempre assumiu em matéria de conservação da natureza.

O presidente referiu ainda que a Madeira é o primeiro arquipélago da Macaronésia a concluir o ordenamento do espaço marítimo, no seu entender, a melhor e mais coerente estratégia para potenciar a economia azul, num processo extremamente participado e que se revelou tecnicamente desafiante pelo seu pioneirismo. Acrescentou que o crescimento azul na Região é já uma realidade que se manifesta, citando exemplos, no registo internacional de navios, nos cabos submarinos de energia e de comunicações transcontinentais, no desenvolvimento substancial da aquicultura e nos relevantes números do turismo em geral e das atividades conexas.

Neste dia, a delegação da Madeira, da qual fazem parte o líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, e o do CDS/PP, Rui Barreto, foi também recebida em audiência na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, pelo Presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves.