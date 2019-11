Tradicional ‘Renúncia do Advento’ da Diocese do Funchal reverte para obras da casa de retiros do Terreiro da Luta

O Bispo do Funchal publicou hoje a Mensagem do Advento, numa altura em que a Igreja Católica entra no tempo de preparação para o Natal.

“O Advento é tempo para contemplarmos o encontro de Deus connosco (...) um encontro que continua hoje a ser realidade. Sem este encontro, o ambiente natalício que vamos viver e que prepara a grande festa do Natal pode ser apenas barulho, luzes e música — realidades exteriores que passam. O encontro com Deus, esse permanece e dá consistência à festa exterior”, escreve D. Nuno Brás.

O Bispo anunciou ainda que a Tradicional ‘Renúncia do Advento’ da Diocese do Funchal será endereçada, este ano, para as obras de beneficiação da casa de retiros do Terreiro da Luta, “de forma a que cada vez mais grupos de cristãos ali se disponham a encontrar Jesus”.

Na última Quaresma, ‘a renúncia’, no valor de 31.121,81 euros, destinou-se a apoiar “os irmãos da Venezuela”. Uma parte (20.121,81 euros) será entregue à Caritas diocesana para apoio aos venezuelanos que cheguem e que necessitem de ajuda e à Caritas Portuguesa para o projecto de apoio à Venezuela ‘Nutrir com esperança’. O restante (15.000,00 euros) será enviada à diocese de San Carlos (Venezuela), para apoio de várias obras de acordo com o Bispo local.