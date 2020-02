Trabalhos interrompem fornecimento de água na freguesia do Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido às obras a decorrer de substituição da rede água potável e residual do Caminho dos Saltos, na freguesia do Monte, será necessário interromper o fornecimento de água, na próxima terça-feira, dia 11 de fevereiro, entre as 9h30 e as 13h00, e na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, entre as 9h30 e as 17h00, nos seguintes arruamentos:

- Travessa do Capeludo;

- Caminho da Longueira;

- Travessa da Longueira;

- Caminho da Bica;

- Rua Abel Marques Caldeira;

- Escadas do Feijão;

- Escadinhas dos Saltos