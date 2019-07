Tome nota da sua agenda para este sábado

‘24 Horas a Bailar’

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos estará, pelas 18 horas, na sessão de abertura do evento ‘24 Horas a Bailar – 35º Festival Regional de Folclore’, que tem lugar no salão Nobre da Câmara Municipal de Santana.

Albuquerque visita obras de recuperação da estrada regional 110

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11h30, as obras de recuperação da estrada regional 110, entre o Santo da Serra e a Camacha. O local de concentração será na referida ER 102, no sítio de João Ferino.

50.º aniversário da Escola da Camacha

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 11 horas, na comemoração do 50.º aniversário da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Camacha, que decorrerá naquele estabelecimento de ensino.

Jorge Carvalho visita Expomadeira

Jorge Carvalho visita ainda, pelas 18h30, a Expomadeira, que decorre no Estádio do Marítimo. Recorde-se que esta iniciativa decorre até ao dia 8 de Julho, das 16 às 21 horas.

JPP vai ao hospital

O JPP aborda a temática dos recursos humanos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, estando as declarações previstas para as 10 horas, junto àquela unidade hospitalar.

CDS realiza iniciativa em Câmara de Lobos

O Grupo Grupo Parlamentar do CDS desloca-se a Câmara de lobos, onde irá realizar uma iniciativa política, que acontece às 10h30.

PSD em conferência no Aeroporto da Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD realiza, pelas 10h30, junto às chegadas do Aeroporto da Madeira, uma conferência de imprensa.

CDU aborda ‘Ácaros da Região’

A CDU promove, às 10h15, junto às instalações da ANA, nas partidas do Aeroporto Internacional da Madeira, uma iniciativa política regional sobre os ‘Ácaros da Região’.

100 compromissos de Cafôfo

Paulo Cafôfo, candidato do PS ao Governo Regional, apresenta os 100 compromissos para os primeiros 100 dias de governação. A iniciativa terá lugar no Centro de Congressos do Casino da Madeira, pelas 17 horas.

Concerto do septeto de metais MadBrass7

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebe o concerto do septeto de metais MadBrass7 da Orquestra Clássica da Madeira. O espectáculo começa às 18 horas.

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Apresentação do livro ‘A vida de São Martinho’

Será apresentado o livro infantil do padre Marcos Gonçalves ‘A vida de São Martinho’, na Igreja Paroquial S. Martinho. Uma iniciativa que se realiza, pelas 19 horas.

Screenings Funchal no Fórum Madeira

O Fórum Madeira volta a receber as sessões Screenings Funchal, que terá lugar, pelas 21 horas, nos Cinemas NOS.

‘Funchal Jazz Festival 2019’ no Scat

Às 22 horas realiza-se o concerto de apresentação do ‘Funchal Jazz Festival 2019’, que acontece no Scat, onde irão actuar Jonas Anjo Trio’ e ‘Zargo Jazz 4Tet’.

Espectáculo de homenagem a John Dos Passos

A Avenida 1.º de Maio, na Vila da Ponta do Sol, acolhe, pelas 20 horas, um espectáculo de homenagem a John Dos Passos. Um concerto que, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, será protagonizado pelos músicos, artistas e grupos culturais do referido concelho, terra de Manoel Joaquim Dos Passos, avó do conceituado escritor norte-americano.