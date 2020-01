Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 14 de Janeiro

Conferência sobre alterações climáticas na ‘Francisco Franco’

Às 10 horas, realiza-se a conferência ‘Contributos individuais para a mitigação das alterações climáticas’, na Escola Secundária Francisco Franco, que terá vários oradores.

Entrega de tablets aos formandos do STFP

Também a essa hora, acontece a entrega de tablets aos formandos do STFP, nas instalações do Serviço Técnico de Formação Profissional. O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa.

JPP aborda segurança social

O Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar uma conferência de imprensa, pelas 10 horas, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira. A temática abordada será a segurança social, pela voz de Rafael Nunes.

Albuquerque visita obras em curso no Convento de Santa Clara

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10h45, as obras em curso no Convento de Santa Clara. A empreitada está orçada em 1,2 milhões de euros.

Ireneu Barreto recebe comandante Territorial da GNR

Às 10h30, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe em audiência o comandante Territorial da GNR na Região Autónoma da Madeira, Coronel António Alexandre Duarte Monteiro, no Palácio de São Lourenço.

Conservatório recebe 12 alunos instrumentistas

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode recebe a cerimónia de recepção dos 12 alunos instrumentistas provenientes da Finlândia e da Estónia, do programa Erasmus+ – ‘United by Arts II’, agendada para as 11h30.

Convívio de despedida para os estudantes de Erasmus

Pelas 15 horas, acontece um convívio de despedida para os estudantes de Erasmus da Universidade da Madeira, na edifício da Reitoria.

PSD e do CDS reúnem-se com Pedro Calado

Os grupos parlamentares do PSD e do CDS reúnem-se, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, com vista à preparação da discussão do Orçamento da RAM e PIDDAR para 2020, que acontece de 20 a 23 de Janeiro. Pelas 16 horas, serão prestadas declarações à comunicação social.

Comissão Política do PSD/Madeira

Às 18 horas, realiza-se a reunião da Comissão Política do PSD/Madeira, na sede do partido.