Tome nota da agenda desta sexta-feira, dia 6 de Dezembro

PCP realiza conferência de imprensa na ALM

Pelas 14h30, o deputado do PCP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) realiza uma conferência de imprensa para apresentar um conjunto de iniciativas legislativas, na sala de imprensa da ALM.

Inauguração da exposição da artista Luísa Spínola

Às 18h30, acontece a inauguração da exposição da artista Luísa Spínola, intitulada ‘Azul Celeste’. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na iniciativa, que se realiza no Museu Henrique e Francisco Franco.

Cerimónia de entrega de pagamentos do PRODERAM

O auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no edifício Golden Gate, recebe às 10 horas a cerimónia de entrega de pagamentos a candidaturas apresentadas no âmbito do PRODERAM.

Jorge Carvalho em iniciativa no Serviço Técnico de Formação Profissional

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participará, pelas 11 horas, na cerimónia de entrega de certificados a 26 formandos de acções formativas baseadas nos referenciais de formação adaptados para pessoas com deficiências ou incapacidades, que terá lugar no Serviço Técnico de Formação Profissional.

PS realiza conferência em Santa Cruz

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) promove, pelas 9h30, uma conferência de imprensa em Santa Cruz. Numa iniciativa que visa abordar a questão do investimento público no abastecimento de água na Região.

Jantar de Natal do PSD

O Jantar de Natal do PSD/Madeira realiza-se, a partir das 19.30 horas, no Madeira Tecnopolo, contando com as intervenções do presidente do partido, Miguel Albuquerque e do secretário-geral, José Prada, pelas 20 horas.

Inauguração da Aldeia Natal

Pelas 17 horas, a Praça do Município recebe a inauguração da Aldeia Natal. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na iniciativa.