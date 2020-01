Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 16 de Janeiro

Às 09 horas, realiza-se a final regional do Corta-Mato Escolar, estando a entrega de prémio prevista para as 12h15, nos jardins do Lido, com a presença do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

Pelas 09h30, acontece a reunião da 5.ª comissão especializada permanente de Saúde e Assuntos Sociais, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 10 horas, o presidente do Governo Regional Miguel visita a empresa Asseco PST, no âmbito da iniciativa ‘O Roteiro de Economia na RAM’.

Pelas 11h30, realiza-se, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira, a conferência de imprensa do CDS-PP Madeira a propósito do ORAM e PIDDAR 2020.

Às 13 horas serão prestadas declarações à comunicação social sobre a reunião de Câmara. A iniciativa acontece nos Paços do Concelho do Funchal.

Às 15 horas, o representante da República para a RAM, Ireneu Barreto, recebe o Director Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Procurador da República Rómulo Augusto Marreiros Mateus, no Palácio de São Lourenço.

Pelas 17 horas, realiza-se a 2.ª comissão especializada permanente de Economia, Finanças e Turismo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

À mesma hora, o Grupo Parlamentar do PS-M reúne-se com União Geral dos Trabalhadores (UGT) - sede da UGT.

Também às 17 horas serão prestadas declarações sobre o Conselho do Governo Regional, na Quinta Vigia.

Pelas 18h30, acontece a reunião ordinária pública descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz, na sede da Junta de Freguesia de Santo António da Serra.

À mesma hora, realiza-se a inauguração da exposição ‘Momentos’, de Fernando Ricardo.

Às 21 horas, acontece o espectáculo ‘A Cortina de Soller’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.