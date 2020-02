Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 5 de Fevereiro

Às 09 horas, realiza-se a sessão plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Escola Secundária Francisco Franco recebe, pelas 10 horas, uma conferência sobre ‘Prevenção e meios de transmissão da Hepatite B’, que contará com a presença da médica Luísa Pestana.

Às 11 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional da Economia, Rui Barreto, visitam as instalações da ‘Dupladp & Associados’, no âmbito do ‘Roteiro da Economia’.

A CDU desenvolverá nos Anjos, junto à Praia dos Anjos, na Ponta do Sol, uma iniciativa política sobre a prevenção de riscos e as justas reivindicações das populações, estando prevista a apresentação das conclusões, pelas 11 horas.

Realiza-se, pelas 14 horas, a 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O Clube Montanha do Funchal organiza, em parceria com o Município de Porto Moniz, a 8.ª edição do Trail do Porto Moniz. A apresentação da prova realiza-se, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Porto Moniz.

Às 15 horas, acontece a corrida de aventura do Desporto Escolar, em Machico (zona dos Bombeiros e na praia de areia).

A USAM promove uma arruada pelas ruas do Funchal. A jornada de luta defende o combate à precariedade, a valorização do trabalho e um Portugal com futuro. A concentração está marcada para a Placa central da Av. Arriaga, às 15h15, iniciando a marcha às 15h30.

A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, pelas 15h30, a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

Pelas 19 horas, a vereadora do PS na Câmara da Calheta e deputada ao parlamento regional, Sofia Canha, promove uma discussão sobre aquicultura, na Praceta do Jardim do Mar.

Pedro Calado participa na XXIV Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, que decorrerá em Saint-Martin

Realiza-se um concerto de Música de Câmara do Quarteto de Cordas ‘Atlântico’, às 21h30, no Belmond Reid’s Palace, no Funchal.