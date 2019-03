‘Teste de rua’ dos candidatos socialistas às Europeias

A partir da Praça do Município e passando por algumas das artérias mais movimentadas do centro do Funchal, tal como tinham feito em Machico e Santa Cruz, os candidatos socialistas às próximas Eleições Europeias estão a ter esta tarde o primeiro contacto com muitos madeirenses que vão eleger os eurodeputados nas urnas a 26 de Maio.

Pedro Marques, ex-ministro do Planeamento e Infraestruturas e agora cabeça-de-lista do Partido Socialista, e Sara Cerdas, candidata escolhida pela estrutura regional para um lugar elegível no Parlamento Europeu, acompanhados por dois experimentados autarcas do Funchal e Porto Moniz, Paulo Cafôfo, que também é candidato às próximas eleições Regionais de 22 de Setembro, e Emanuel Câmara, presidente do PS-Madeira, entraram em lojas, cumprimentaram pessoas, trocaram impressões, ouviram preocupações e expectativas, enfim, sentiram o calor humano possível deste período pré-eleitoral.

Numa altura em que nunca como antes os socialistas madeirenses sentem que é possível destronar o PSD do poder, que ocupa desde 1976, a campanha para as Europeias vai ser uma espécie de ‘tubo de ensaio’ para o que pretendem vir a ser os “ventos da mudança” na política na Região Autónoma, tal como expressou Pedro Marques em declarações prestadas em Machico, onde foram recebidos e acompanhados pelo também socialista Ricardo Franco.

Ainda hoje às 18h30 será a apresentação pública da candidata indicada pelo PS-M, Sara Cerdas, num evento a decorrer Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. O dia termina com um jantar com militantes do partido na Ponta do Sol, concelho também presidido pela socialista Célia Pessegueiro.